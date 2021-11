Rouen. Métropole de Rouen : ces projets sortent de terre d'ici 2019

Octobre

Une nouvelle étape sera franchie dans les travaux d'aménagement du parvis de la gare rive droite à Rouen (Seine-Maritime). Après cinq mois de travaux, la rue de La Rochefoucauld, la partie est de la place Tissot et la partie est de la rue Jeanne d'Arc auront été rénovées, laissant apparaître le futur visage du parvis. L'idée est de laisser plus de place aux piétons alors que la majorité des déplacements autour de la gare se font à pied ou en transports en commun.

Novembre

Après un an de travaux, la rue et la place Saint-Sever afficheront leurs nouveaux habits. Dans la lignée du chantier de la place des Emmurées en 2014, il s'est agi de redonner de l'attractivité à ce quartier commerçant de la rive gauche. "On se situe dans la perspective de l'arrivée de la nouvelle gare", avait expliqué Frédéric Sanchez, le président de la Métropole, lors de la visite du chantier. La végétation sera aussi plus présente avec des jardinières et de nouveaux arbres venus remplacer les anciens marronniers qui ont été abattus.

Décembre

À Rouen, à côté du temple Saint-Eloi, la place Martin-Luther-King aura changé du tout au tout. Jusqu'à présent destinés principalement à servir de parking, les lieux seront végétalisés et des jeux pour enfants installés. Les places de stationnement seront ainsi supprimées, de même que l'accès pour les cars touristiques. À quelques mètres de là, la place Henri IV subi aussi des travaux depuis l'été. Les voitures seront moins présentes pour favoriser les déplacements des piétons avec des trottoirs plus large et de la végétation plus présente.

Mars

Redonner du lien entre les musées à Rouen. C'est l'objet des travaux menés dans le quartier et qui vont aboutir au printemps 2019. Les places de la Rougemare et Restout seront revues pour être plus agréables à la déambulation des piétons. Des arbres et des plantes viendront notamment végétaliser la place Restout.

La place de la Rougemare, située face au musée des Beaux-Arts, sera transformée dans le cadre des travaux menés dans le quartier des musées. - Agence C02 / Céline Orsingher

Avril

Plus de 15 millions d'euros ont été investis pour ce chantier peu visible mais d'envergure : le doublement de la capacité de traitement des eaux usées. Un micro-tunnelier creuse à une dizaine de mètres de profondeur sous le boulevard Jean-de-Béthencourt à Rouen. Cette nouvelle canalisation rejoindra station d'épuration Émeraude, au Grand-Quevilly et permettra ainsi de limiter les rejets d'eaux usées dans la Seine.

Mai

Les habitants de Sotteville-lès-Rouen pourront découvrir la nouvelle place de l'Hôtel de ville après 11 mois de travaux. Les 25 000 m² ont été entièrement revus pour rendre l'espace plus agréable à vivre pour les piétons et les vélos, tout en laissant de la place aux voitures. Dans le même temps, la première tranche des travaux de la place du Vieux-Marché, à Rouen, sera terminée. Il s'agit de mieux intégrer les lieux avec le reste du centre-ville puisque les rues Rollon et Guillaume-le-Conquérant vont être repensées.

Juin

C'est au plus tard au jeudi 1er juin 2019 que sera mise en service la nouvelle ligne de Teor, la T4. Elle reliera le Boulingrin au Zénith en une trentaine de minutes. 16 stations seront créées entre les rives gauche et droite sur 8,5 km de tracé. Pour achever la mue du cœur de la Métropole avant l'Armada, les travaux des places de la Cathédrale et de la Calende seront achevés. Un jardin avec des massifs et de nouveaux arbres sera installé à côté du monument, de même que des bancs. Les escaliers et les différents murets de la place de la Calende seront démolis pour une pente douce qui mènera plus facilement les piétons vers la cathédrale.

La nouvelle place de la Calende devrait faciliter le déplacement des piétons vers la cathédrale. - Agence C02 / Céline Orsingher