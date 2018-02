D'ici 2020, la place du Vieux-Marché à Rouen va changer de visage

Lieu historique de Rouen (Seine-Maritime), la place du Vieux-Marché va être rénovée dans le cadre du projet Cœur de métropole. D'ici début 2020, elle sera plus végétale avec de nouveaux aménagements pour les piétons.

Rendre la place plus attractive, aussi bien pour les riverains que pour les touristes. C'est l'objectif de la rénovation à venir de la place du Vieux-Marché à Rouen (Seine-Maritime). Le lieu est inscrit dans l'histoire car c'est là que Jeanne d'Arc a été brûlée vive en 1431. "Il y a une symbolique forte ici, on touche à quelque chose de précieux mais qui mérite d'être rénové", confirme Audrey Gourlaouen, directrice du projet Cœur de métropole. La place actuelle avait été conçue "à la fin des années 1970".

L'axe principal de la rénovation, c'est de laisser plus de place au végétal. "C'est une demande récurrente que l'on a de la part des riverains, précise Audrey Gourlaouen. 93 arbres seront plantés et 28 seront coupés." Certains commerçants se sont aussi mobilisés pour que les arbres les plus anciens soient conservés, une demande suivie par la métropole. Du végétal et du minéral avec notamment un nouveau pavage au sol, "alors qu'aujourd'hui, on a quelques lignes en granit et le reste est de l'asphalte". Des blocs de granit seront aussi installés sur la place "pour empêcher le stationnement des véhicules et pour offrir des assises aux passants", explique Audrey Gourlaouen.

Un chantier de 18 mois

"Il s'agit d'offrir plus de sécurité aux piétons, avec des espaces qui sont plus larges pour la déambulation, tout en conservant une voie de circulation comme aujourd'hui." L'église Jeanne d'Arc n'est pas concernée par ces rénovations, tandis que le chantier d'étanchéité du parking souterrain est toujours en cours.

Les travaux dans le quartier du Vieux-Marché débuteront, eux, à partir de juin 2018. D'abord par la rue Guillaume le Conquérant, qui sera aussi rénovée, puis par la place. Les travaux doivent se terminer à l'hiver 2020, "avec une pause durant l'Armada en 2019", complète Audrey Gourlaouen. Ce chantier de rénovation est estimé à 8,2 millions d'euros alors que les appels d'offres se terminent à la fin février 2018.

