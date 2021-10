Ateliers Qi Gong à Cherbourg

Le Qi Gong (prononcez Tchi Kong) est une discipline chinoise de santé, d’équilibre et de longévité fondé sur la médecine traditionnelle chinoise qui a des effets apaisants sur le système nerveux.



Chaque mouvement, associé au souffle et à la concentration favorise la régulation de notre énergie. Il permet de retrouver son axe et son centre, vivre l’alliance de la fluidité et de la force, dans l’enracinement et le lâcher prise. Le Qi Gong est une pratique chinoise de santé qui a des effets bénéfiques sur la santé.

Il est possible de la pratiquer tout au long de l'année avec l'association spirale. Et une fois par mois, des ateliers sont proposés à tous: aux habitués comme aux nouveaux.

Ce samedi de 9h30 à 12h30, l'atelier est centré sur les gestes qui concernent les reins et le foie. Un atlier accessible à tous. Il suffit de s'inscrire en appelant l'animateur au 06.67.75.03.04. C'est 25 euros la matinée. RDV à la maison Olympe de Gouges de Cherbourg.

Toutes les infos à retrouver sur www.spirale-asso.org/qi-qong

Ecoutez Jean Yves FORAY nous présenter son atelier: