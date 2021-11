La Mission locale du Cotentin et Pôle emploi organisent la 6ème édition de la journée de l'alternance à Cherbourg. Le but de cette manifestation est double : informer et sensibiliser le public aux opportunités que propose l'alternance (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation) et proposer des offres d'emploi en contrat en alternance.



Au cours de cette journée vous rencontrerez des entreprises qui recherchent de futurs collaborateurs en contrat d'alternance, des centres de formations qui proposent des formations par le biais des contrats en alternance.



Mercredi 4 avril. de 14h à 18h à la salle Chantereyne au Port de Chantereyne à Cherbourg. Gratuit.

Ecoutez Joachim Provost nous présenter cette journée: