Adèle en route vers les Jeux Olympiques 2012!

Son calendrier se remplit à à grande vitesse. La grande favorite des Grammy Awards et des Brit Awards, dont l'album "21" ne semble pas vouloir céder la première place qu'il occupe à la tête des ventes dans de nombreux pays, pourrait bien chanter lors des Jeux olympiques de Londres cet été.

La scène du Hyde Park va trembler en août. La cérémonie de fermeture, intitulée "British music by British artists", "de la musique anglaise par des artistes anglais", accueillera également Blur, The Specials et New Order.

Le suspens reste cependant intact quant aux rumeurs de participation des Rolling Stones, qui célèbrent cette année leur cinquante ans de scène.