Le-Havre. Seine-Maritime : à 20 ans, ils veulent se lancer dans le rallye auto

Cela fait plusieurs années que l'idée lui trotte dans la tête : Pierre Pellerin veut être au volant d'une voiture de rallye et participer à des courses. Le jeune homme du Havre (Seine-Maritime) est le fils d'un pilote devenu garagiste et sponsor d'un pilote connu en Normandie : Yannick Roussel. Il a donc baigné dans cette ambiance des rallyes. Pierre Pellerin n'a plus eu qu'à convaincre un de ses amis, Thibaut Guilbert (Fauville-en-Caux) passionné de mécanique. Pour terminer de se convaincre, ils ont participé au rallye des Douze travaux d'Hercule le dimanche 19 août 2018 près de Niort (Deux-Sèvres). Les deux jeunes ont fait appel à un loueur de voitures spécialisé. Ils ont couru avec une 106 N2. Pas de victoire pour les deux compères, mais une course terminée et une envie d'aller plus loin.

Pierre Pellerin, le pilote et Thibaut Guilbert, le co-pilote. - Pellerin/Guilbert

Pierre Pellerin

Pierre Pellerin vit au Havre. Il est âgé de 24 ans. Son père est un ancien pilote devenu garagiste (Normandie restauration automobile à Manéglise). Il sponsorise un pilote connu en Normandie : Yannick Roussel. Pierre Pellerin a du coup intégré, à l'âge de 15 ans, l'équipe d'assistance de Yannick Roussel. En 2016, il est même devenu co-pilote de Damien Dam, un pilote du Centre. Ils ont réalisé ensemble cinq rallyes. En 2017, en formation en Grande-Bretagne, il a fait la connaissance de Thibaut Guilbert. Pierre Pellerin est actuellement ingénieur aéronautique à Safran Nacelles à Gonfreville-l'Orcher.

Thibaut Guilbert

Thibaut Guilbert vit à Fauville-en-Caux. Il est âgé de 23 ans. C'est un passionné de mécanique. Il est diplômé de l'Institut français de mécanique avancée de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). C'est en stage pour Safran en Grande-Bretagne, en 2017, qu'il a fait la rencontre de Pierre Pellerin. Thibaut Guilbert est actuellement ingénieur maintenance à ADF Normandie à Harfleur.

Réaliser une saison de six rallyes

Après l'expérience du rallye dans les Deux-Sèvres en août 2018, Pierre Pellerin (pilote) et Thibaut Guilbert (co-pilote) veulent se lancer dans une saison de six rallyes en 2019. Ils se sont fixés comme objectif les rallyes de Lillebonne en avril, Mézidon-Canon en mai, Saint-Germain-la-Campagne en août, Lisieux en septembre, Gournay-en-Bray en octobre et Pont-l'Evêque en décembre. Même si leur décision n'est pas encore tout à fait définitive, ils devraient repartir avec un loueur spécialisé pour rouler sur une 106 N2. Cette aventure a évidemment un coup. Il faut compter un peu plus de 16 000 euros pour une saison. Pierre Pellerin et Thibaut Guilbert sont du coup à la recherche de sponsors et de partenaires.