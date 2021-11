Ligue 1: Mbappé sauve encore le Paris SG, puis voit rouge

Nerveux tout le match, le champion du monde a bousculé Téji Savanier, coupable d'un tacle sur lui, et a logiquement reçu un carton rouge qui gâche le carton plein du PSG: quatre victoire sur quatre.

Cet épisode gâche aussi le match du prodige français, seul joueur adverse applaudi par les Costières avec Gianluigi Buffon, gardien remplaçant.

Son contre éclair, lancé par l'autre champion du monde, Presnel Kimpembe, était bien plus génial (77).

A ce moment-là, l'ogre de la Ligue 1 souffrait de la morsure des "Crocodiles", revenus par Antonin Bobichon (63) et Téji Savanier, sur un penalty VAR (71). Le PSG a eu le grand tort de s'arrêter de jouer après les deux buts en quatre minutes de Neymar (36) et Angel Di Maria, d'un délicieux corner direct (40).

Un autre contre, alors que Nîmes jetait ses dernières forces, a permis à Edinson Cavani d'arrondir le score (90+2). Seul le surprenant Dijon peut suivre le rythme des champions de France, à condition de battre Caen (20h00) en Bourgogne.

Cirque Maxime

Le PSG confirme son départ canon alors que ses fragiles outsiders ont déjà tous perdu une fois, comme l'Olympique de Marseille, ici-même à Nîmes (3-1).

L'OM n'avait pas trouvé de solution dans le jeu face au combat, choisi logiquement par le promu pour rivaliser avec les cadors.

L'équipe de Thomas Tuchel a failli tomber dans le même piège. Elle s'est énervée, une demi-heure, face à l'engagement limite des Gardois et a un peu paniqué quand Nîmes a égalisé. Une frappe de Sofiane Alakouch sur la barre (77) auraient pu l'achever.

Quand il a joué, au contraire, le PSG s'est promené, grâce à sa supériorité technique. Neymar, par ailleurs brouillon et averti pour un tacle sur Renaud Ripart (50), et Angel Di Maria (40), d'un délicieux corner direct (40), l'ont démontré.

Mais les Costières n'ont jamais lâché leurs joueurs dans une belle ambiance de football. Avec sa tribune ouest fermée, sauf le petit coin visiteur, le petit stade nîmois en U ressemblait plus au Cirque Maxime qu'aux arènes. Les tribunes, à 95% en rouge, ont explosé sur la frappe pleine lucarne de Bobichon, servi par Sada Thioub, puis sur le penalty de l'épatant Savanier.

Neymar discret

L'arbitre Jérôme Brisard a eu recours à la vidéo pour voir la faute de Thiago Silva sur Theo Valls.

Au moins le PSG s'est-il bien entraîné à voir rouge dans la capitale française de la tauromachie. Il y goûtera à nouveau dès le 18 septembre en Ligue des champions, chez les Reds de Liverpool, puis le 3 octobre au Parc des Princes contre l'Étoile Rouge de Belgrade.

Pour préparer la C1, il ne reste plus qu'un match à Tuchel, à Paris contre Saint-Étienne. Cette fois l'ex-technicien de Dortmund avait choisi un 4-2-3-1, avec Marquinhos à la récupération, aux côtés d'Adrien Rabiot, et Neymar en N.10, avec Mbappé à sa droite, Cavani devant et Di Maria à gauche.

Il faudra monter en régime, et montrer plus d'engagement. Le "Ney" est resté très discret, il a marqué un but facile pour lui en reprenant de près un bon centre de Thomas Meunier, après un appui malin du Belge sur Mbappé.

Mbappé avait déjà perdu un peu son sang-froid et reçu un avertissement pour avoir touché un ballon avant que les Nîmois ne jouent un coup franc (18). Un jaune et un rouge, ça fait beaucoup pour la jeune idole...

A LIRE AUSSI.

Ligue 1: le PSG perd très gros à Nice

Ligue 1: Paris SG, un revers qui étonne et résonne en Europe

Ligue 1: sans Neymar, Cavani fait le spectacle avec le PSG contre Nice

Ligue 1: le Paris SG creuse l'écart en tête, sans forcer contre Nantes

Paris SG: joue-la sans Neymar