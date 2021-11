Le-Havre. Football (Ligue 2, 6e journée) : Le Havre donne une leçon d'efficacité à Orléans

Le match

Le onze aligné par Oswald Tanchot pour affronter Orléans, vendredi 31 août 2018, n'a pas manqué d'interpeller, surtout en ce dernier jour de mercato. Dans l'équipe de départ ne figurait, en effet, aucune recrue de l'été, Bazile et Thiaré, pour ne citer qu'eux, ayant été laissés sur le banc. Mais peu importe. Trois jours après leur folle qualification face à Brest en Coupe de la Ligue (3-3, 6 tab à 5), les Ciel et Marine ont bouclé la semaine de la plus belle des manières. Après une entame de match sans relief, les hommes de Tanchot ont réussi à débloquer la situation sur coup de pied arrêté, Bain reprenant de la tête un corner botté par Ferhat (1-0, 22e). Les Havrais ont ensuite profité d'une étourderie de la défense orléanaise pour breaker six minutes plus tard sur une très belle frappe de Gory, déjà auteur d'un doublé mardi dernier (2-0, 28e).

Thiaré à point nommé

Le HAC s'est ensuite laissé un peu endormir. Il n'y avait plus rien de bien transcendant à signaler jusqu'à cet éclair de Lauriente, dont la frappe enroulée, à l'angle gauche de la surface, est venue se loger dans la lucarne opposée (2-1, 64e). Le but de Thiaré, à point nommé pour reprendre un centre de Fontaine, a toutefois permis au HAC de se mettre à l'abri (3-1, 79e) et de sceller ainsi sa deuxième victoire de la saison. Les Havrais s'installent à la 8e place avant d'aborder la petite trêve internationale. Tout bon pour le moral.

Prochain match du HAC le vendredi 14 septembre 2018 à Nancy.

Les buts

22e : À la réception d'un corner de Ferhat, Bain catapulte de la tête le ballon au fond des filets.

HAC - Orléans : 1-0

28e : La défense orléanaise tergiverse. Bonnet récupère le ballon et veut servir Lekhal, qui s'efface intelligemment pour laisser Gory armer une somptueuse frappe de l'intérieur du pied droit, hors de portée de Gallon.

HAC - Orléans : 2-0

65e : Servi par Cissokho à l'angle de la surface, Lauriente décoche une frappe enroulée en pleine lucarne.

HAC - Orléans : 2-1

79e : Sur un centre de Fontaine, Thiaré coupe la trajectoire du ballon au premier poteau pour tromper Gallon.

HAC - Orléans : 3-1

La fiche

Arbitre : M. Mokhtari. Spectateurs : 5 987

Buts HAC : Bain (22e), Gory (28e), Thiaré (79e) ; Orléans : Lauriente (64e)

Avertissements HAC : Bain (41e), Lekhal (77e), Coulibaly (81e) ; Orléans : Ziani (34e), O. Cissokho (72e)

HAC : Thuram – Bese, Camara, Bain, Coulibaly – Fontaine, Lekhal – Ferhat (Youga, 67e), Bonnet (c) (Bazile, 77e), Gory – Moussiti-Oko (Thiaré, 60e). Entraîneur : Oswald Tanchot

ORLEANS : Gallon – Furtado, Monfray, Bouby, Lecoeuche – Demoncy - Ziani (c), Lopy (A. Le Tallec, 75e), Avounou (O. Cissokho, 54e), Tell – El Khoumisti (Lauriente, 54e). Entraîneur : Didier Ollé-Nicolle

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2, 6e journée) : Le Havre ne méritait pas mieux

Football (Ligue 2, 24e journée) : Le Havre se saborde à Orléans

Football (Ligue 2, 30e journée) : Le Havre perd (très) gros à Châteauroux

Football (Ligue 2, 17e journée) : Le Havre surclasse Nancy et retrouve le podium

Football (Ligue 2, 26e journée) : Malgré Mateta, Le Havre craque à Sochaux