Le-Havre. Football (Ligue 2, 23e journée) : Le Havre assomme Nîmes

Le match

Les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Comme à Valenciennes, huit jours plus tôt, le HAC s'est retrouvé mené au score d'entrée de jeu, à la suite d'une étourderie de Bain. Son ballon bêtement perdu dans l'entrejeu a permis à Thioub d'alerter Alioui, qui s'en est allé, en solo, tromper Balijon, 1 minute et 47 secondes seulement après le coup d'envoi (0-1, 2e). Par la suite, les Havrais n'ont eu de cesse d'accumuler les approximations, les erreurs techniques, en résumé, de tout faire à l'envers. Du moins jusqu'à cette action litigieuse de la 40e minute et ce penalty accordé pour une faute, à première vue peu évidente mais néanmoins réelle, de Briançon sur Mateta, lequel ne s'est pas fait prier pour inscrire son huitième but de la saison (1-1, 41e).

Encore une passe décisive pour Ferhat

Plus mordants et meilleurs collectivement, les Nîmois ont continué à malmener les Ciel et Marine en seconde période. La preuve avec cette superbe volée d'Alakouch magistralement détournée par Balijon (48e). Le gardien havrais s'est ensuite retrouvé au cœur d'un litige après un contact avec Ripart dans la surface. A chaud, le penalty semblait évident, mais les images montreront que l'arbitre avait raison de ne pas l'accorder. Sur le contre, les Havrais ont bien failli assommer les Gardois, mais ni Assifuah, ni Guitane, ni Ferhat n'ont pu convertir cette action de folie (55e). Ce n'était toutefois que partie remise. Sur un coup franc de Ferhat, auteur de sa 12e passe décisive cette saison, Moukoudi s'est élevé très haut pour propulser du crâne le ballon au fond des filets (2-1, 66e). Un but synonyme de victoire, la première en 2018 après trois nuls d'affilée, un succès qui permet au HAC, certes toujours 5e, de revenir à seulement trois points de Nîmes, 2e.

Prochain match le vendredi 2 février 2018 à Orléans.

L'homme du match : Denys Bain (HAC)

Le défenseur havrais s'est encore illustré, mais pas dans le bon sens du terme. Pour la deuxième fois en l'espace de huit jours, il s'est rendu coupable d'une grossière erreur, qui a contraint ses partenaires à courir après le score. Mais la victoire permet d'effacer pas mal de choses.

Les buts

2e : Thioub profite d'un ballon perdu par Bain à une quarantaine de mètres de son but pour lancer Alioui dans la profondeur. L'attaquant nîmois file seul ajuster Balijon d'un pointu.

HAC - Nîmes : 0-1

41e : Briançon accroche Mateta dans la surface. L'arbitre marque un temps d'hésitation, avant de désigner le point de penalty, suivant l'appréciation de son assesseur. Mateta se fait justice lui-même.

HAC - Nîmes : 1-1

66e : Sur un coup franc de Ferhat, excentré côté gauche, Moukoudi devance la sortie de Valette pour inscrire, de la tête, son premier but sur la scène professionnelle.

HAC - Nîmes : 2-1

La fiche

Arbitre : M. Léonard. Spectateurs : 7 372

Buts HAC : Mateta (41e, s.p.), Moukoudi (66e) ; Nîmes : Alioui (2e)

Avertissements HAC : Assifuah (22e), Coulibaly (31e), Ferhat (63e) ; Nîmes : Harek (23e), Alakouch (53e), Thioub (56e)

Expulsion Nîmes : Harek (90e+1)

HAC : Balijon – Coulibaly (Bese, 46e puis Traoré, 74e), Moukoudi, Bain, Camara – Fontaine (c), Lekhal - Ferhat, Guitane, Assifuah (Bonnet, 76e) – Mateta. Entraîneur : Oswald Tanchot

NIMES : Valette - Alakouch, Harek (c), Briançon, Boscagli – Thioub, Savanier, Valdivia (Valls, 80e), Ripart (Deprès, 85e) - Alioui, Bozok (Del Castillo, 76e). Entraîneur : Bernard Blaquart

