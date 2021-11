Rouen. Grossesse: le chant contre la douleur, au CHU de Rouen [Publireportage]

Né en France il y a plus de 20 ans, le chant prénatal est une méthode de préparation à l'accouchement douce et apaisante permettant de décontracter les futurs parents et rassurer les bébés in utéro.

Cette technique consiste à apprendre des sons, des vocalises, des chants afin de maîtriser le souffle et la respiration abdominale. Son utilisation se fera soit pendant la grossesse pour permettre aux futurs parents et à la fratrie de se détendre et de s'évader, soit pendant le travail et au moment de l'accouchement pour accompagner les contractions et améliorer la dilatation cervicale grâce au souffle et aux sons graves qui diminuent la " douleur " afin d'accueillir bébé en toute sérénité.

Bébé reconnaît les sons

Bébé est sensible aux sons et à la voix de ses parents in-utéro et après la naissance, il pourra reconnaître les sons et mélodies appris par ses parents. Il sera ainsi apaisé, réconforté et rassuré. A la maternité Charles Nicolle du CHU de Rouen, les séances peuvent être individuelles ou collectives ce qui est bien plus amusant ! Elles ne remplacent en aucun cas la préparation à la naissance classique. Le chant reste complémentaire et ne nécessite pas de notions de chant au préalable. C'est une approche de la naissance tranquille et dynamique à la fois, ouverte à tous.

Pour plus d'informations, contactez la maternité Charles Nicolle du CHU de Rouen: 02 32 88 82 44