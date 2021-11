Dieppe. Dieppe : l'autorité environnementale sceptique sur les éoliennes en mer

Un nouvel avis dans le projet d'implanter 62 éoliennes en mer au large de Dieppe et du Tréport (Seine-Maritime). Cette fois, c'est l'Autorité environnementale, rattachée au ministère de la Transition écologique et solidaire qui s'est prononcée mercredi 29 août 2018.

Questions sur les impacts

Cet avis vise à "permettre au maître d'ouvrage d'améliorer son projet, à éclairer la décision d'autorisation, au regard des enjeux environnementaux des projets, plans et programmes". Plusieurs remarques sont formulées à l'encontre du porteur du projet.

Notamment la question qui a fait débat depuis la présentation de l'implantation des éoliennes : elles se situeront en partie dans un parc naturel marin. L'Autorité environnementale "recommande à l'État de rappeler les raisons qui ont conduit à considérer la zone du projet comme propice".

Dans son compte rendu, l'instance critique le fait que trois dossiers distincts ont été déposés par chaque maître d'ouvrage du dossier ce qui a pour conséquence un manque d'appréciation des impacts entre chacun d'entre eux. "Les analyses et documents [...] qui ont vocation à tirer des conclusions d'ensemble sous-estiment systématiquement l'addition et l'interaction des effets entre eux et les cumuls d'impact."

"L'absence d'incidence significative dommageable [...] ne peut être démontrée", affirme l'Autorité.

"L'option la plus favorable étant retenue en cas d'incertitude", souligne aussi l'Autorité environnementale qui se montre préoccupée par les conséquences sur les poissons, les mammifères marins et les oiseaux. "En l'état actuel du dossier, l'absence d'incidence significative dommageable du projet vis-à-vis des objectifs de conservation des sites Natura 2000 ne peut être démontrée", conclut l'Autorité environnementale.

Après avoir reporté son avis, l'Agence française pour la biodiversité avait finalement donné un avis favorable au projet d'éoliennes en mer. Ici, l'Autorité environnementale se montre plus sceptique, mais son compte rendu ne bloquera pas le projet qui doit voir le jour en 2021. L'enquête publique doit, elle, démarrer avant la fin de l'année 2018.