Les "P’tits lutins" vont investir une nouvelle crèche à Hérouville

Une aubaine pour les parents. Cette installation était devenue nécessaire pour faire face à l’augmentation des besoins de garde collective, avec la livraison de 340 nouveaux logements dans le quartier "Prestavoine" voisin.

24 places d’accueil

Crèche collective et crèche familiale de 24 places, le nouvel établissement offrira une superficie totale de 610 m2. Il fonctionnera en "accueil régulier" en prenant en charge quinze enfants sans interruption entre 8 et 18h. Mais aussi en "accueil occasionnel", organisé par demi-journées, pour neuf enfants qui viendront s’ajouter à l’effectif permanent.

Doté d’une architecture moderne, le nouvel équipement répond à une démarche de développement durable en associant une structure à ossature bois, de grandes baies vitrées laissant entrer un maximum de lumière naturelle et un chauffage à haut rendement.

L’agencement intérieur des "lieux de vie" a fait également l’objet d’une réflexion approfondie et comprendra des salles de jeux et d’éveil, des dortoirs et une salle de restauration pour 18 enfants.

"Cette crèche présente un enjeu majeur en termes d’accueil des jeunes enfants, mais également en termes d’insertion professionnelle des femmes : beaucoup d’entre elles ne peuvent accéder à l’emploi car elles ne disposent pas de moyens de garde disponibles durant leurs heures de travail. La crèche des "P’tits lutins" tend à donner une réponse à cette difficulté", soulignait la municipalité hérouvillaise lors de la pose de la première pierre en octobre dernier.