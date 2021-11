Briouze. La fête de la Terre fait son grand retour dans l'Orne

La Fête de la Terre, c'est le rendez-vous annuel entre agriculteurs, grand public et élus. Pour les agriculteurs, l'année n'a pas bien commencé à cause des changements climatiques, qui les ont obligés à empiéter sur les stocks de fourrage prévus pour cet hiver. Avec la démission de Nicolas Hulot, les agriculteurs ornais ont de nouvelles attentes. Ils veulent être écoutés et souhaitent de vraies solutions pour changer les choses d'un aspect économique et répondre aux attentes sociétales. Leur but est bien sûr d'évoluer mais également de s'y retrouver économiquement, confie Alexis Graindorge, président des jeunes agriculteurs de l'Orne. La question de la rentabilité des exploitations agricoles reste un questionnement majeur pour les agriculteurs.

Un projet de loi qui laisse les agriculteurs perplexes

Le projet de loi E.G.A (États généraux de l'alimentation), projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable devait créer plus de valeur aux producteurs, mais les textes sont trop flous donc décevants. Il y a certes des propositions utiles mais elles ne seront pas appliquées car rien n'est obligé d'être appliqué par ces textes, ce ne sont que de simples propositions. Alexis Graindorge :

Fête de Terre 2018 Impossible de lire le son.

Une fête pour sensibiliser les élus et les consommateurs

Cette fête permet de rencontrer les élus mais aussi chacun des visiteurs. Le discours est le même, la façon d'aborder les choses est différente, explique le président des jeunes agriculteurs. Pour les élus, le but est bien évidemment de les interpeller au sujet des États généraux de l'alimentation et de la Politique agricole commune (PAC) et ses questions qui reviennent comme les revenus agricoles, les aléas économiques et les crises fréquentes. Cette rencontre privilégiée avec les consommateurs est l'occasion de parler du glyphosate ou du bien être animal face aux "associations anti-viand ", 'Communiquer' est le maître mot. Pour les agriculteurs, montrer au grand public l'agriculture dans son ensemble, c'est un moyen d'intéresser des jeunes qui ne sont pas fils d'agriculteurs à leur métier afin qu'ils soient encore présents et nombreux demain. Pour les partenaires qui présentent également leur travail, le but est de "vendre leur métier".

Baptiste Garnier et Nicolas Davy - Eric Mas

Une fête avant tout

La fête est un moment voulu convivial entre ruraux et citadins. On y retrouve comme chaque année la finale départementale de labour, un incontournable de la fête. Dans le même temps, 70 animaux seront présents pour le concours du comice agricole. Ce n'est pas tout, un tas d'activités est au programme. Vous pourriez par exemple vous perdre dans le labyrinthe de maïs, vous promener… à dos de vaches, faire un tour du côté du pôle des Sapeurs Pompiers ou encore réaliser votre baptême de tracteur ! Également au programme, le marché du terroir, un pôle équestre mais aussi une course de moissonneuse-batteuse. Baptiste, responsable départemental animation, et Nicolas, président cantonal des Jeunes Agriculteurs :

Baptiste Garnier et Nicolas Davy Impossible de lire le son.

Un message optimiste

Le message transmis par Alexis Graindorge est finalement celui de bien mener les prochaines élections pour l'avenir de l'orientation de l'agriculture. Allez voter pour vos représentants, conclut-il. L'objectif reste bien sûr de réussir la Fête de la Terre et de " battre le record de fréquentation " en accueillant plus de 5000 visiteurs et en servant plus de 2000 repas.

Des nouveautés 2018

Cette année, la grande nouveauté, c'est l'arrivée d'un pôle bois. Dans ce pôle, sera présent Alexandre Meurisse vice-champion de France de bûcheronnage sportif, discipline défoulante et peu connu où le but et de découper du bois le plus vite possible à l'aide d'une scie ou d'une hache. Des démonstrations de ce sport sont évidemment prévues. Elles seront basées sur le modèle importé du Canada du " Timbersport " ou épreuves de bûcheronnage de compétition. Pour les plus téméraires, un baptême de l'air est proposé par Héliberté avec des places en prévente pour la somme de 40 euros avec une place gratuite ou 45 euros le jour même.

Infos pratiques

La fête de la Terre débutera dimanche 2 Septembre 2018 à 10h30 avec la messe des laboureurs. Les entrées coûtent 5 euros par adultes et sont gratuites pour les moins de 12 ans. Il est possible de se restaurer sur place.