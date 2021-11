Argentan. [RENCONTRE] Ivan Raça, sportif Normand et écrivain

C'est une rencontre avec un véritable OVNI du sport. Ivan Rassa, 27 ans, de Verneuil-sur-Avre (Eure) est étudiant à Caen (Calvados). Sportif de très haut niveau à Argentan (Orne) et à Mondeville près de Caen, il vient d'écrire un livre. Une vie à 100 à l'heure autour d'un seul thème. Celui du sport.

Gamin, Ivan Raça a débuté le sport pour perdre du poids. Puis il s'est pris au jeu et il a persévéré. En classe de 3e, il a d'abord remporté le cross de son collège, à L'Aigle dans l'Orne :

En 2015, il est devenu Champion de France du 5000 mètres et un an plus tard, du 10.000 mètres. En 2017, il est devenu Champion du Monde FSGT du 3000m steeple. Mais ça n'est pas la seule corde à son arc. Ivan a été coach-athlé-santé à la Bayard Argentan et à Mondeville :

Le Staps qui l'a mené jusqu'à une thèse de doctorant sur les bienfaits du sport :

Sportif de haut niveau, coach, thésard… ça ne suffisait pas. Ivan Raça vient de publier publie un livre sur… le sport. Il s'appelle Pour une foulée efficiente et il s'adresse aussi bien aux néophytes qu'aux coachs spécialisés :

Le livre sort en librairie mardi 4 septembre 2018. Il est également disponible sur les sites de vente en ligne. Quant à Ivan, il a plein d'autres projets :

Ivan Raça entame une tournée de dédicaces : le vendredi 14 septembre 2018 lors des Galopades du patrimoine à Alençon. Le 15 en matinée à l'office de tourisme de Putanges. L'après-midi chez Décathlon à Argentan.

Ivan Raça animera la course d'Essay près d'Alençon (Orne) le dimanche 23 septembre 2018, le trail des Rois Maudits à Val-de-Reuil (Eure) près de Rouen le 30 septembre et les foulées de Honfleur (Calvados) le jeudi 21 octobre 2018.