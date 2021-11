Bolbec. Le semi-marathon de Bolbec

Le 40e semi-marathon de Bolbec (Seine-Maritime) se disputera le samedi 1er septembre 2018. L'épreuve est labellisée régionale et est qualificative pour le championnat de France. Les organisateurs proposent également un relais mixte, une randonnée et le semi-réalisé en relais par une soixantaine d'enfants. Des animations avec exposition de voitures anciennes et concert sont proposées dans la matinée dans le centre-ville de Bolbec. Départ du semi-marathon vers 15h30.