Hors Normandie. Solitaire du Figaro : de la casse pour le Normand Eric Delamare

​La première étape de la Solitaire du Figaro s'est malheureusement mal passée par le normand Eric Delamare qui a dû rentrer au port de plaisance du Havre (Seine-Maritime), dimanche 26 août à 23h05. L'arrivée de la première étape est prévue mercredi 29 août 2018.

Eric Delamare très déçu

Très déçu, Eric Delamare, s'est confié sur ce coup qui marque une baisse de ses ambitions au classement général : "on était au portant dans du vent fort, 35-40 nœuds, j'ai fait un gros surf, je devais être à 22-23 nœuds, le bateau a planté dans la vague et le D2, le hauban du haut, s'est cassé en deux. Donc forcément, le mât s'est plié sous le vent, j'ai été obligé d'empanner rapidement pour éviter que le mât tombe, j'ai limité la casse au maximum, mais pendant l'empannage, le spi est venu claquer fort sur la grand-voile, ça a occasionné des petits trous, rien de bien méchant. Il va falloir repasser la drisse de grand-voile que j'ai dû larguer totalement et un hauban. J'espère pouvoir repartir demain soir en direction de Saint-Brieuc en route directe, je voudrais arriver le plus tôt possible pour finir de préparer le bateau là-bas. Je suis carrément déçu pour le résultat au classement général qui n'est maintenant plus jouable, il va falloir essayer de faire au mieux sur les autres étapes”.