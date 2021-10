Rouen. Cambriolages en Seine-Maritime : les conseils pour s'en prémunir

Le standard des gendarmes a pas mal sonné en cette fin de mois d'août 2018. Et pour cause. Le phénomène est courant en fin d'été. Ce n'est que lorsque l'on rentre de vacances, bien détendu après quelques jours de farniente, que l'on constate avec horreur que son domicile a été cambriolé.

Une occasion de rappeler les bons gestes à adopter pour les gendarmes. "Un moyen mémo-technique, c'est la règle des trois S, explique le colonel Pierre Egret. S pour sécuriser, S pour surveiller et S pour signaler".

Sécuriser semble peut-être évident mais dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. "Les cambrioleurs vont toujours au plus simple", précise le militaire. Fermer sa porte, même lorsqu'on tond la pelouse ou que l'on s'absente momentanément est primordial. Tout comme il faut éviter de laisser ses fenêtres grandes ouvertes la nuit. Si le cambrioleur a des difficultés à entrer dans une maison, il peut rapidement abandonner.

Surveiller, c'est dans la mesure du possible garder un œil sur ce qu'il se passe dans la rue ou sur la maison du voisin. "Il ne s'agit pas de tomber dans la paranoïa mais de faire preuve de vigilance. Un cambrioleur n'aime pas être vu". Prévenir ses voisins de son départ en vacances peut être utile. On peut également faire appel au dispositif tranquillité vacances en prévenant la gendarmerie ou le commissariat de police le plus proche qui vont organiser des patrouilles régulières dans le quartier pour, là aussi, dissuader les cambrioleurs.

Enfin signaler : "ça semble évident et pourtant les gens n'ont pas toujours le réflexe d'appeler le 17", explique le colonel Egret. Cela peut être fait pour signaler un comportement qui semble suspect ou interpeller les forces de l'ordre sur un éventuel rôdeur en donnant le plus de détails possible : signalement, plaque minéralogique d'une voiture, modèle, marque… "On se rend compte lors des enquêtes de voisinage que les gens ont repéré des comportements suspects. Pourtant, ils ne les ont pas signalés."

Quel profil de cambrioleur ?

Le colonel se refuse à établir un profil type. Le cambrioleur peut agir seul ou en bande, être un local ou venir des départements voisins… Toujours est-il qu'il va au plus simple et recherche principalement le numéraire et les bijoux. "C'est facile, l'argent est en général dans le tiroir du meuble de l'entrée et les bijoux dans le beau meuble de la chambre de madame", indique le gendarme. En quelques minutes c'est fait.