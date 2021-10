Cherbourg. Normandie : un gang responsable de plus de 80 cambriolages interpellé

Quatre hommes ont été interpellés mardi 16 mai 2017 dans la Manche, le Calvados et l'Orne pour une série de plus de 80 cambriolages et un préjudice de 50 000€. Ils comparaîtront jeudi 29 juin 2017.