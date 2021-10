Audrieu. Un homme tué par un train entre Bayeux et Audrieu

Drame sur la voie de chemin de fer vendredi 24 août 2018. Un peu avant sept heures du matin, un train circulait entre la gare d'Audrieu et celle de Bayeux (Calvados) quand il a percuté un piéton. La victime est décédée.

Le TER se trouvait alors sur la commune d'Audrieu. Il transportait à ce moment-là un seul passager. Aucun blessé n'est à déplorer à bord du train. La gendarmerie était présente sur les lieux ainsi que le maire de la commune.

Circulation perturbée

En début de matinée, le trafic est donc grandement perturbé sur les lignes entre Caen et Cherbourg et Caen et Rennes. La circulation devrait progressivement reprendre à partir de 9h30.