Le-Havre. Le foot féminin à l'honneur au Havre

Le Havre (Seine-Maritime) veut devenir une ville de foot féminin. En 2019, la cité Océane accueillera des matchs de la Coupe du monde féminine et le club local, le HAC, mise beaucoup sur sa section féminine. Une section féminine a vu le jour depuis la saison 2014/2015. Le Havre veut un vrai centre de formation pour le football féminin.

Objectif : la D1

Évoluant en Division régionale lors de la saison 2017/2018, les Havraises ont survolé leur championnat (seulement un match nul). L'équipe monte en D2 avec l'objectif de monter en D1 le plus rapidement possible (les dirigeants espèrent en seulement un an). Pour Vincent Volpé, le président du HAC, il y a une vraie volonté du club d'en faire une équipe forte au même titre que les hommes.

Écoutez-le :

Vincent Volpé Impossible de lire le son.

Réception à l'Hôtel de ville

La municipalité du Havre soutien l'initiative du HAC. Luc Lemonnier, le maire, et l'ensemble des élus organisent une réception jeudi 30 août 2018 à l'Hôtel de ville en l'honneur de l'équipe féminine du HAC football. Un moment de reconnaissance et de fête pour célébrer cette montée en D2 acquise en juin dernier.