Cauville-sur-Mer. Près du Havre, Emmaüs renouvelle sa vente de fournitures pour tous

L'association Emmaüs propose une nouvelle vente de fournitures scolaires pour la rentrée, jusqu'à mardi 28 août 2018 dans son local de Cauville-sur-Mer (Seine-Maritime). Les prix y sont cassés pour rendre l'achat plus accessible à tous mais cette vente n'est pas réservée aux plus démunis : tout le monde peut y participer et ainsi aider l'association.