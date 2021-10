Caen. À Caen, le fraudeur injurie un contrôleur de bus

C'est pour outrage à un agent de réseau de transport de personnes qu'un homme âgé de 25 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), mercredi 22 août 2018.

"Il me prend la tête !"

En décembre 2014, le prévenu injurie le contrôleur de bus qui le verbalise pour absence de titre de transport (ce qui est devenu une habitude chez le jeune homme). Il le traite, entre autres, de "tapette". Au mois de mars suivant, le croisant à la gare routière de Caen, il l'agresse de nouveau verbalement : "on se retrouvera ailleurs !"

À la barre, le jeune homme reconnaît les faits, certaines insultes mais sûrement pas "tapette" ! "Lorsque ce contrôleur me voit à la gare routière il me demande toujours ce que je fais là. Il me prend la tête ! "

Il banalise les fraudes et les violences

À la lecture de son casier judiciaire le président lui suggère une explication "Vous avez interdiction de fréquenter le réseau de bus pour faits de violences". Il lui rappelle qu'après les faits de 2015 il y a eu une autre victime. Pour la procureure le prévenu n'assume pas et banalise les fraudes et les violences avec trois épisodes du même genre qui se suivent. Une peine de prison avec sursis est requise.

Le tribunal le condamne à deux mois de prison avec sursis.