Caen. Commerces : une nouvelle crémerie a ouvert à Caen

Justine Vialle et Baptiste Evrard ont décidé d'ouvrir leur propre crémerie dans le centre de Caen (Calvados). Depuis le samedi 18 août, place à la Crémerie des Baratineurs, au 4 rue aux Namps.

Bientôt un bar à fromages ?

À l'intérieur, la Normandie est bien représentée puisque le rayon fromages est composé à 30 % de produits Normands et l'épicerie l'est à 90 %. Dans quelques jours, les deux jeunes gérants vont proposer des planches de charcuterie et de fromages à emporter. "Nous attendons l'aval de la Mairie pour pouvoir installer quelques tables devant le magasin et proposer un bar à fromages", expliquent-ils.

Et des projets, ils n'en manquent pas. Une cave d'affinage doit voir le jour au sous-sol de la boutique. Justine et Baptiste comptent également proposer du beurre et des tiramisus maison et même la célèbre teurgoule normande.