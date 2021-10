Découvrez en avant-premiere le prochain single de SHAKIRA!

C'est le compte Facebook officiel de Sony Chili qui a révélé cette information, relayée par le compte Facebook de Sony Argentine qui parle même d'un clip dont le tournage devrait très bientôt débuter.

La chanteuse Shakira devrait très prochainement entrer en studio pour enregistrer son neuvième album."Sale el sol" est paru en 2010 et le précédent "She Wolf" le devançait de peu. Le rappeur américain Ne-Yo s'est exprimé sur le sujet en tweetant : « En direct de Barcelone, il est 15 heures et je viens tout juste de terminer l'écriture d'un titre pour Shakira ! Je vais en commencer un nouveau… ».

Ecoutez ce titre ADDICTED TO YOU et dites-nous ce que vous en pensez!