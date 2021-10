Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du Dimanche 26 Août

Bélier

Si vous attendez un document officiel ou le résultat de démarches administratives vous vous arrachez les cheveux tant rien ne se débloque. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arranger. Mais une éclaircie d'ici cinq jours.

Taureau

La tranquillité n'a pas de prix. Ainsi vous ferez un détour afin d'éviter les conflits et les discussions interminables. La diplomatie sera de mise aujourd'hui. " Réfléchir à deux fois avant de ne rien dire ".

Gémeaux

Vous pourrez donner le meilleur de vous-même au moment où tout le monde démissionne. Vous savez vous singulariser au meilleur moment. Un service à rendre à un proche. Le bon samaritain !!!

Cancer

Petit problème de couple lié à un manque de dialogue ou à un excès d'autorité de votre part. Rien ne sert de faire passer vos nerfs sur votre conjoint au risque de dérailler surtout la veille de prendre de bonnes résolutions.

Lion

Il fera bon vous fréquenter aujourd'hui. Vous êtes agréable à vivre, vous êtes à l'écoute. Vous êtes au top de votre popularité. En plus vous savez séduire grâce à votre humour.

Vierge

Un peu rassuré, votre esprit redevient plus calme et prêt à affronter objectivement tout problème récurrent. Cette journée est favorable pour une forme de quiétude.

Balance

Jupiter et Neptune dans votre signe vous font progresser à un sommet assez rare. Bonne journée pour avancer masqué vers la cime de la réussite.

Scorpion

Un peu fatigué et peut-être migraineux, vous avez besoin de recharger vos batteries et de retrouver votre calme. Reposez-vous avant de faire la fête. Plus n'a rien d'importance.

Sagittaire

Vous aurez l'avantage de pouvoir faire face à tout problème grâce à votre intelligence et votre finesse d'esprit. Un membre de votre famille pourrait vivre dans le secret quelques problèmes récurrents. À voir !

Capricorne

Il est peut-être temps d'harmoniser vos relations familiales ! vous n'êtes pas toujours attentifs aux besoins des uns et des autres. N'oubliez pas de garder le contact avec.

Verseau

Si vous êtes célibataire et seul vous entrez dans une période astrologique favorable afin de combler un certain vide affectif. Les pulsions c'est bien gentil, mais les assouvir avec qui ?

Poissons

Évitez de grignoter pour tenter de sublimer votre angoisse. La boulimie n'a jamais rien apporté. D'autant plus que les agapes de ce soir seront plutôt abondantes.