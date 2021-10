Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du Samedi 25 Août

Bélier

Si vous travaillez aujourd'hui, il va falloir décupler vos forces. Une tâche essentielle est à accomplir. Une date butoir dans les besognes administratives.

Taureau

Vous faites preuve de persévérance au sein de votre famille et c'est tout à votre honneur. Des projets vont naître qui vont vous occuper l'esprit jusqu'à la fin de la semaine prochaine.

Gémeaux

Vous avez quelques craintes de perdre ce que vous avez acquis. Matériellement et affectivement parlant. Gardez votre calme…

Cancer

La médiocrité vous mine, surtout en ce qui concerne le niveau du discours dont vous êtes l'auditeur ; tentez de faire preuve d'un minimum de modestie et d'ouverture d'esprit.

Lion

Mûrit en vous l'envie d'investir dans un bien de grande envergure. Alors évidemment vous vous sentez déjà parti en croisade contre les prix les moins chers et les financements les meilleurs.

Vierge

Les astres vous conseillent la prudence contre cette tendance à envoyer tout le monde sur les roses. Vous qui rêviez de popularité, c'est loin d'être gagné d'avance.

Balance

Vous avez tendance à céder à la panique. C'est vrai que l'actualité n'est pas toujours rose. En ce qui vous concerne tout n'est pas si catastrophique.

Scorpion

Vous avez peur que votre réputation en prenne un coup vous avez tendance à amplifier ce qui en fait est tout à fait superficiel.

Sagittaire

Vous avez du mal à être du matin en ce moment. Vous êtes fatigué sans raison apparente si ce ne sont quelques contrariétés récentes.

Capricorne

Vous avez envie de vous évader. Rien ne vous oblige à aller très loin ouvrez un livre, allez faire un tour.

Verseau

L'inspiration ne manque pas aujourd'hui. Tout est parfait en ce qui concerne votre créativité. À noter… soirée très agréable. Attention à l'alimentation. Évitez de vous gaver.

Poissons

Raffinement, élégance et bonnes manières. Vous saurez adroitement naviguer et tirer ce que vous voulez de qui vous voulez. Pas mal non ?