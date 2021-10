Rouen. Bonne table à Rouen : Baïo Sushi, rue Cauchoise

La devanture noire flambant neuve, bordée de plantes, tranche avec les maisons à colombages de la rue Cauchoise à Rouen (Seine-Maritime). À l'intérieur du petit restaurant, une ambiance moderne et épurée.

Baïo Sushi propose à la carte une multitude de plats traditionnels japonais, allant des sushis et de leurs multiples déclinaisons aux nouilles sautées ou à l'okonomiyaki, une galette japonaise garnie de poulet, crevettes et Saint-Jacques. Pour m'ouvrir l'appétit, j'opte pour un bubble tea, un mélange de thé au jasmin avec un sirop au choix et des petites billes de gelée fruitées qui libèrent leur arôme lorsqu'elles explosent sous la dent. En plat de résistance, je choisis le Baio Omakasé, un assortiment de 16 pièces laissé à la discrétion du chef.

La spéciale du chef

L'assiette arrive, soigneusement présentée, avec un mix classique de sushis, saumon, thon et daurade et des morceaux de thon crus façon sashimis. La surprise vient de ces sushis surmontés de saumon, non pas cru, mais mi-cuit, et agrémentés de fromage frais. Une légère panure apporte un délicieux aspect croquant sous la dent. Le tout est accompagné de la traditionnelle sauce soja, de gingembre et de wasabi.

Le sucré n'est pas en reste avec une alléchante carte des desserts. Je jette mon dévolu sur des makis nutella noix de coco et banane.

Me voilà repu et satisfait, la qualité du service à table et de la présentation n'ayant rien gâché. Sans aucun doute des plats maîtrisés et des produits de qualité mais qui ont un coût. 32 euros en l'occurrence pour mon repas.

Baïo Sushi, 54 rue Cauchoise à Rouen. 02 35 89 35 49