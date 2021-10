Rouen. Football : le CMS Oissel gagne face à Vitré et prend la tête du classement

Le promu ne fait pas complexes, loin de là ! Après une belle victoire lors de la 1ère journée de National 2, les Bleus du CMS Oissel (Seine-Maritime) ont réalisé une belle performance face à l'AS Vitré en s'imposant sur le score de 3-0, le samedi 18 aout 2018, sur leur pelouse.

Alors que la 1ère mi-temps était sur le point de se terminer sur le score de 0 à 0, c'est Jean-Paul Mendy qui a donné l'avantage à son équipe juste avant le coup de sifflet. Un but qui a fait du mal aux joueurs de Vitré, qui ont très vite encaissé un deuxième but peu après la reprise, marqué par Sillemane Séné.

Un match globalement maîtrisé

Bien dans leur match, les Bleus se sont mis dans la difficulté avec l'expulsion de Bosko Dopud peu de temps après ce but. Mais les joueurs de Romain Djoubri ne se sont pas affolés, ont gardé la mai sur la rencontre et sont même parvenus à tripler la mise sur un dernier but à la 67e minute de Sodiq Odumosu (3-0).

Grâce à ces deux premières victoires pour lancer la saison, le CMSO pointe pour le moment en tête du classement de National 2. Un bon départ que les Normands essaieront de valider lors de leur premier déplacement de la saison, pour la troisième journée, le samedi 25 août 2018, sur la pelouse du FC Mantois.

