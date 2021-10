Promenades insolites : prison (a) dorée

Elle habite un ancien cachot !

Quand, en mai 2006, ils ont acheté leur belle maison de pierre posée au milieu des champs, l’agent immobilier les a prévenus : ils allaient vivre dans “une ancienne ferme" La ferme en question était plutôt mal en point, inhabitée depuis deux ans, entourée d’une végétation désordonnée.

La ferme ? Au village, beaucoup ont souri en apprenant qu’on la surnommait ainsi. Car de ferme, ici, il n’y en a jamais eu, du moins à cet endroit, juste au bout de l’allée qui mène à une belle et grande demeure, un château du XVIIe siècle aujourd’hui en piteux état… Au bout du "chemin de la prison", le bien nommé, la ferme décrite par l’agent immobilier était en fait un ancien cachot dont les murs autour des fenêtres conservent encore aujourd’hui la trace des barreaux qui furent descellés.



Des fantômes ?

"C’est en allant nous présenter à la mairie que nous avons appris qu’en réalité, notre ancienne ferme n’en était pas une ! En fait, cela ne nous perturbe pas, bien au contraire. C’est plutôt intéressant de savoir que votre maison a une âme, une histoire”, raconte Stéphanie Pitel. Cette dernière entend parfois grincer le parquet, mais aucun fantôme d’ancien prisonnier du marquis de Magny ne vient la nuit lui chatouiller les doigts de pieds. "Ici, tout le monde se sent bien. Les enfants adorent la maison et nous aussi". Aucun signe apparent de l’ancienne prison à l’intérieur de la grande bâtisse ? "Quand nous l’avons achetée, il n’y avait aucune ouverture sur l’extérieur. On a transformé les lieux petit à petit".

Alain Fergent