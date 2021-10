Moyen-âge. Insolite : visite au cœur du Caen médiéval

Le saviez-vous ? Cadomi est l'ancien nom de notre chère ville de Caen. Et c'est là que vous entraîne l'équipe de Normande à la loupe, mercredi 29 août 2018. Un voyage dans le temps et une visite qui fait découvrir les secrets que peut connaissent sur la ville. Les visiteurs seront notamment plongés dans l'incroyable histoire de Guillaume le Conquérant et de sa capitale.

Chasse au trésor

Le petit plus ? L'activité "Le Moyen-Âge se décode" se présente sous forme de jeux. Vous serez répartis en équipes et partirez en autonomie à la recherche de détails médiévaux toujours présents dans la ville. Les trouvailles des explorateurs permettront de décoder un message menant à une mission. Le but de cette activité est de plonger au cœur du Moyen-Âge, de connaître la vie et le quotidien des Caennais au 11e siècle.

Réservation à l'accueil de l'Office de Tourisme ou au 02 31 27 14 14.

Pratique. Mercredi 29 août 2018 à 14 heures à l'office de tourisme de Caen. 8€ et 5€ pour les - 15 ans.