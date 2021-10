Hors Normandie. Ariana Grande sort ce 17 août 2018 "Sweetener" , son nouvel album

Ce vendredi 17 août 2018, Ariana Grande sort son 4ème album "Sweetener" , 2 ans après le précédent opus (Dangerous woman). Les singles déjà révélés sont des succès, comme "No tears left to cry", mais aussi "God is a woman" et "The light is coming" en duo avec Nicki Minaj.

Cet album est composé de 15 titres, dont 3 duos. Le premier, connu, avec Nicki Minaj et les deux autres avec respectivement Pharrell Williams et Missy Elliott!

Une des chansons, Pete, est dédiée à son fiancé Pete Davidson, dont elle est éperdument amoureuse. Ils se sont fiancés après 2 semaines de relation.

L'album est disponible depuis le 17 août 2018.