Le BMX s’exhibe à Caen !

Le Caen BMX, organisateur, sillonnera les quartiers caennais pour faire découvrir une discipline méconnue. Le point d’orgue des rencontres, gratuites et ouvertes à tous les publics, se déroulera sur la Place du Théâtre, samedi 18 février. 25 tonnes de sable, une rampe de lancement pour le dirt (des sauts) et différents modules seront installés. Vélos et casques seront prêtés aux curieux en quête de sensations. La tournée "BMX exhibition tour" s’étendra jusqu’au 22 février dans les quartiers de la ville. Le BMX Indoor de Caen mobilisera plus de 1 500 pilotes et 5 000 spectateurs au Parc des Expositions. Plus que jamais l’un des événements références en France.

Pratique. Initiations 18/02 Place du Théâtre, 14h30-18h ; 20/02 St Jean-Eudes (Stade R. Quillard), 10h- 12h ; Calvaire St-Pierre (Place du Commerce), 14h-16h. 21/02 Venoix (boulodrome), 10h-12h; Authie Nord, 14h-16h ; 22/02 Guérinière (Place Gutemberg), 10h-12h ; Grâce-de-Dieu (Place du commerce), 14h-16h.