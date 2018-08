Les toques du monde s'inclinent devant Joël Robuchon à Poitiers

Plus de 2.000 personnes, dont des centaines de grands chefs français et étrangers, y compris une délégation du Japon, doivent emplir ce vendredi la cathédrale de Poitiers pour un hommage à Joël Robuchon, cuisinier le plus étoilé du monde, mort le 6 août à 73 ans.