Trouvez votre déguisement pour le Carnaval!

C'est la fête ce week-end, bienvenue au Carnaval!

Cette grande fête permet à tous de se déguiser, grands ou petits, et de passer un bon moment. Mais pour ça donc, on a besoin de déguisements et vous pourrez en trouver à Festi décors à Condé sur Sarthe, à côté d'Alençon. Des déguisements pour toutes les tailles et aussi des déguisements "de couples", pour être assortis. La tendance est aux costumes hippies et à paillettes, très 70's - 80's.

Festi décors, 69 Bis RUE ALENCON 61250 CONDE SUR SARTHE Téléphone : 02 33 32 96 37

Ouvert les lundis et samedis de 10h à 12h et 14h-19h, et du mardi au vendredi de 9h à 12h et 14h- 19h.

Ecoutez Christine Gardereau nous parler des articles de fête disponibles dans son magasin: