Collège Lemière : condamné par sa petite taille

L’établissement, bâti en 1917 et agrandi en 2003, comptait 362 élèves à la rentrée de septembre. "Ce ne sont pas les effectifs qui posent problème dans cet établissement, mais le bâtiment lui-même" selon Anne d’Ornano, vice-présidente du Conseil général.



Problème d’accessibilité

Le collège, bâti en limite de propriété, ne peut plus accueillir d’extension et le ratio pour un élève est de 5,46 m2, soit 50% de moins que le ratio habituel. "C’est un établissement aux résultats remarquables mais qui pose des problèmes de mise aux normes, notamment dans la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite", reconnait Philippe Duron, député-maire de Caen. Le collège Lemière fait aussi l’objet d’une dérogation à la réglementation incendie à cause d’une largeur insuffisante de deux escaliers et de deux couloirs. En outre, il est l’un des établissements du Calvados les plus gourmands en énergie. Autant d’éléments qui ne jouent pas faveur de son maintien.