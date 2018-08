Supercoupe d'Europe: Griezmann, Lucas et Varane titulaires

En dépit d'un retour tardif de vacances et d'une préparation écourtée, Griezmann et Lucas ont obtenu à Tallinn (Estonie) leur première titularisation de la saison, tandis que leur équipier en sélection Thomas Lemar, revenu un peu plus tôt de congés, a également été aligné dans l'équipe de départ en soutien du duo d'attaque Griezmann-Diego Costa.

L'autre petite surprise dans le onze "colchonero" était la présence en charnière centrale de Stefan Savic, préféré à l'Uruguayen José Maria Gimenez.

Côté Real, l'entraîneur Julen Lopetegui a suivi le canevas attendu en alignant un trio d'attaque Bale-Benzema-Asensio et une charnière centrale composée de Sergio Ramos et Raphaël Varane.

Real Madrid:

Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos (cap.), Marcelo - Kroos, Casemiro, Isco - Bale, Benzema, Asensio.

Entraîneur: Julen Lopetegui (ESP)

Atlético Madrid:

Oblak - Juanfran, Savic, Godin (cap.), Lucas Hernandez - Lemar, Rodrigo, Saul, Koke - Griezmann, Diego Costa.

Entraîneur: Diego Simeone (ARG)

Arbitre: Szymon Marciniak (POL)

