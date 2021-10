Saint-Martin-des-Besaces. Grave accident de la circulation sur l'A84 : six blessés

Le trafic routier est perturbé sur l'autoroute A84 au niveau de la commune de Souleuvre en Bocage, au sud-est de Villers-Bocage (Calvados) suite à un grave accident de la circulation en fin de matinée le vendredi 10 août 2018.

L'autoroute a été fermée dans le sens RENNES-CAEN durant toute la durée de l'intervention. Un bouchon de 12 km dans ce sens s'est formé et 8km dans l'autre sens s'est formé.

Six blessés

À l'arrivée des sapeurs-pompiers de la Manche et du Calvados, un véhicule tractant une caravane était en portefeuille sur le bas-côté, avec quatre occupants (deux adultes et deux enfants de nationalité anglaise) à son bord. Un autre véhicule, léger, était sur le toit (deux occupants à bord).

Les six personnes impliquées dans l'accident ont été catégorisées en urgence relative et transportés vers un centre hospitalier (CHU de CAEN et CH de St-Lo). La gendarmerie nationale, la DIRNO, les SMUR ainsi que l'hélicoptère de la sécurité civile (DRAGON 50) sont également intervenus.

Le trafic reprend progressivement.