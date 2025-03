Seine-Maritime. Pollution de l'air : il va falloir lever le pied, mercredi 5 mars

Il va falloir lever le pied, mercredi 5 mars, sur les grands axes de la Seine-Maritime. En raison de la pollution de l'air aux particules fines qui touche en ce moment le département, le préfet déclenche une "procédure d'alerte sur persistance".

20km/h de moins

Conséquence : la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20km/h, sans toutefois descendre en dessous de 70km/h. En clair, il faut rouler au maximum à 110km/h sur les autoroutes, 90km/h sur les voies rapides (routes nationales) et 70km/h sur les routes départementales. "Des contrôles de vitesse peuvent être réalisés sur les axes concernés", précise la préfecture.

Transports gratuits au Havre et à Rouen

Le mieux est encore de laisser la voiture au garage, car le trafic routier favorise cette pollution de l'air, associé à d'autres facteurs comme les conditions anticycloniques, le vent faible et les températures basses qui encouragent l'utilisation des systèmes de chauffage au bois en début et en fin de journée. Pour favoriser l'usager des transports en commun, ils seront gratuits, mercredi 5 mars, sur le réseau LiA au Havre et Astuce à Rouen.