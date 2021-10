Cherbourg : la Brittany réduit encore la voilure

La Brittany Ferries a donc annoncé la couleur pour la haute saison 2012 à Cherbourg. Seuls deux navires passagers seront affrétés à partir de mars. Quotidiennement, le Condor Vitesse ralliera Poole et le Normandie Express, Porstmouth. En revanche, le Barfleur ne reprend pas du service. Depuis octobre, le navire a été désarmé et reste amarré à Caen. Et son avenir est plus qu'incertain...

Autant de nouvelles qui suscitent l'inquiétude des salariés de la Brittany à Cherbourg. Les personnels d'escale sont en chômage partiel jusqu'au 10 mars prochain. Les syndicats annoncent aussi que les emplois saisonniers devraient être divisés par deux pour la haute saison. En prime, du chômage partiel est encore à craindre pour l'hiver prochain.

Rien de très rose donc. La clientèle britannique continue également de bouder Cherbourg et l'effet JO tant attendu n'a pas l'air d'être au rendez-vous. Et pourtant, Cherbourg ne ménage pas ses efforts pour séduire les touristes. Mais malgré tout l'investissement local, le transmanche ne rebondit pas à Cherbourg.

Sans vouloir accabler la Britanny, la CCI s'interroge toutefois sur la stratégie de la compagnie bretonne. A la chambre consulaire, on se demande même s'il y a encore un capitaine à bord du navire...