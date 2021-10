Beur sur la ville, Un Monstre à Paris : Selection sorties DVD's et Bluray's de la semaine

Chaque semaine, Rodolphe vous propose sa selection Dvd's et Bluray's de la semaine :

Beur sur la ville avec Booder et Issa Doumbia :



A 25 ans, Khalid Belkacem avait tout raté : son BEPC, son code de la route, son BAFA, et même son BCG. Il ne s'attendait pas à devenir le premier ...

Un monstre à Paris, le film d'animation avec Vanessa Paradis, Mathieu Chédid :



Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche par le redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure cachette était sous les feux de "L'Oiseau Rare", un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ?

Les trois mousquetaires avec Logan Lerman et Milla Jovovich :



L'impétueux jeune d'Artagnan et ses trois légendaires compagnons, Athos, Porthos et Aramis vont devoir s'unir et combattre tous ensemble un mystérieux agent double, Mylady de Winter et son employeur crapuleux, le cardinal Richelieu, afin de les empêcher de s'emparer du trône français et d'éviter que l'Europe toute entière sombre dans la guerre. Nouvelle adaptation en 3-D du roman "Les Trois mousquetaires" d'Alexandre Dumas...

