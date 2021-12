The Guild, Rhum Express...la séléction dvd et bluray de la semaine

Le Film The guild sort cette semaine. Europe du Nord, 1678. Dans une province occupée par l’armée d’invasion suédoise, le jeune Nils assiste impuissant au massacre de toute sa famille. Désespéré, il rejoint une guilde de rebelles qui mène une guérilla sans merci contre l’Envahisseur. The guild est disponible depuis ce matin en dvd et bluray.

Je vous conseille aussi le film Rhum Express avec Johnny Depp. Lassé de sa vie new-yorkaise, Paul s’expatrie sur l’île paradisiaque de Porto Rico... Rhum Express est sorti aujourd'hui en dvd et bluray.

Enfin troisième et dernier choix Sans compromis avec Bruce Willis. Tes, Dawn et Kara arrivent à peine à s'en sortir avec leurs petits boulots à Las Vegas. Mais leurs vies sont bouleversées lorsqu'elles acceptent de travailler pour un caïd local du nom de Mel. Sans compromis, est sorti en dvd.