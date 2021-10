Blue Ivy Carter, la fille de Beyoncé montre le bout de son nez

Quand papa est l'un des plus célèbres rappeur et producteur américain, lorsque maman est la star du RnB depuis plus de 15 ans et qu'elle fait partie des célébrités les plus puissantes, les paparazzis tentent tous de vous prendre en photo.

Les parents maitrisent parfaitement la communication autour de leur fille Blue Ivy Carter, née le 7 janvier 2012, c'était déjà le cas durant la grossesse, la naissance...

Maintenant ce que tout le monde désire c'est de voir cet enfant et bien le week-end dernier Beyoncé et Jay-Z ont publié sur le réseau de partage de photo Flickr quelques clichés avec leur fille, coupant l'herbe sous le pied à tous les paparazzis.

En quelques heures ces photos de Blue Ivy Carter seule mais aussi dans les bras de Beyoncé et de Jay-Z ont fait le tour des médias et de la planète !

Découvrez quelques photos: http://video.fr.msn.com/?mkt=fr-fr&vid=ffe5ab9b-c6c0-481a-971f-8573544034b3&from=sharepermalink&src=v5:share:sharepermalink: