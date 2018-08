Hommage devant le Cuba libre à Rouen

Il y a deux ans, dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 août 2016, 14 jeunes ont perdu la vie dans l'incendie du bar Le Cuba libre à Rouen (Seine-Maritime). Dans la cave, les bougies d'un gâteau d'anniversaire ont mis le feu à l'isolation phonique de celle-ci, installation extrêmement inflammable. Si les choses ont été prévues "un peu à la dernière minute" explique une proche des victimes, amis, parents ou inconnus se sont rassemblés pour leur rendre hommage.

Tandis qu'une passante dépose furtivement un bouquet à la mémoire des victimes disparues, Renaud 27 ans, est sur les lieux depuis le début de l'après-midi. C'était un ami d'une des victimes et pour cette deuxième année de commémoration, il a souhaité se recueillir également.

Déborah a 18 ans et elle connaissait également une jeune disparue. Pour elle c'était important de faire le déplacement même si c'est "beaucoup de frissons".

Le bar est fermé et l'enquête toujours en cours. Le procès qui mettra en cause le gérant du Cuba libre et son frère ne débutera qu'à la fin de l'année 2018 ou début 2019.