cherbourg. R4C et Enduro du Cotentin pour la fête du vélo !

Le Nord Cotentin Moutain Bike et son président Pascal Diaz-Anillo voulaient innover pour cette 17e édition du Relais des 4 Châteaux, c'est d'ores et déjà réussi. Pourquoi cela ? Tout simplement car le NCMTB a décidé de doubler les plaisirs. Dès samedi, la fête du vélo sera lancée par l'Enduro du Cotentin, épreuve que les organisateurs ont ramené de septembre à ce week-end, "pour des questions de mutualisation des moyens et de mieux être pour nos bénévoles" explique Pascal Diaz-Anillo.

Plaisirs doublés

Mais qu'est-ce donc que cet Enduro du Cotentin ? "C'est comme un Enduro moto mais à vélo. Les concurrents ont un circuit, avec chronomètre dans les descentes pour départager les places. C'est un moment hyper spectaculaire, ça va vite, ça saute, c'est plein et c'est un vrai plaisir avec peut-être des gens qui font la coupe du monde de descente au départ. C'est un élément à part entière du championnat de Normandie, des classements sont établis.

Le lendemain, dimanche 15 avril, premier départ dès 8h30 du célèbre R4C, le Relais des 4 Châteaux : "plus question cette fois de compétition ni de classement. À partir de 8h30 ce sont 5 circuits VTT, 4 circuits pédestres, 3 circuits de Trail et un circuit PMR en plus que d'un périple VTC. Les plus aguerris peuvent faire le 56 km avec 1000 mètres de dénivelé, les familles peuvent s'offrir une balade de 13 km". Le but est de se dépenser, de garder la forme et de découvrir de superbes paysages sans la moindre idée de compétition. C'est l'essentiel, le plaisir doit dominer. Et ce sera forcément le cas !

Pratique. Samedi 14/04 : Enduro du Cotentin. Dimanche 15/04 : Randonnées VTT, VTC, pédestres, PMR et trail au château des Ravalet de Cherbourg, 17e édition du R4C. Inscription sur le site internet ou 1/2 heure sur place avant chaque départ. Structure gonflable pour les enfants, restauration, animation VTT trial par le Jumper show, animation musicale, mini salon VTT.