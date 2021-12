Henri Proglio et Martin Bouygues ont visité le chantier de l'EPR très discrètement mercredi 3 novembre à Flamanville dans la Manche. Les patrons d'EDF et de Bouygues sont officiellement passés pour une « visite de travail ».

On n'en saura pas plus mais leur venue n'a sûrement rien d'anodin. La semaine dernière encore, certaines sources annonçaient un an de retard supplémentaire sur le chantier.