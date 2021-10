Hérouville-Saint-Clair. Cancer : Cyclhad Caen, le troisième centre de protonthérapie en France

Deux patients ont reçu deux séances de traitement par protonthérapie d'une vingtaine de minutes pour traiter une tumeur au centre de lutte contre le cancer François Baclesse de Caen (Calvados) mardi 31 juillet 2018. C'est au centre Cyclhad d'Hérouville-Saint-Clair, près de Caen que les manipulations ont eu lieu. Le nombre de patients devrait augmenter au fur et à mesure. Dès le jeudi 2 août 2018, le centre a reçu quatre personnes à soigner. À l'avenir, l'établissement devrait être capable de traiter au maximum, 30 personnes par jour.

L'établissement Cyclhad, un centre de moyens

La réalisation du centre Cyclhad représente un investissement de 130 millions d'euros. Les fonds d'investissement sont privés avec des garanties publiques de la région. L'institut a vocation à traiter des patients en protonthérapie mais également à mener des recherches en ions carbone (hadronthérapie). Une deuxième machine, C400, devrait arriver au centre à l'horizon 2022 et sera utilisée pour les recherches.

La protonthérapie, qu'est-ce que c'est ?

La protonthérapie est une méthode de traitement contre le cancer qui utilise des protons. L'avantage de cette méthode est que les protons s'arrêtent dans la matière, permettant de cibler directement la tumeur et de ne pas endommager des tissus sains, contrairement à l'utilisation de photons (aussi appelés rayons X). La dose est homogène sur la tumeur, il n'y a quasiment pas de protons envoyés avant la zone ciblée ni après. Les effets secondaires seraient diminués avec cette technique.

En haut à gauche, un traitement par protonthérapie. En bas à gauche, un traitement par rayons X. La zone en bleue représente la partie touchée par les faisceaux. Avec la radiothérapie, les dégâts sont plus importants car une plus grande zone est touc - CS

La machine utilisée, Protéus One, est un moyen de personnaliser les traitements. C'est le même format de machine que celle utilisée à Baclesse. Cependant, celle de Baclesse est un traitement par radiothérapie. Le directeur du centre François Baclesse rappelle que "La protonthérapie n'est pas une méthode de remplacement de la radiothérapie, c'est un complément.". En effet, certaines tumeurs ne peuvent pas être traitées par protonthérapie, la radiothérapie est parfois plus adaptée. Les enfants représentent un tiers des personnes traitées dans ce centre. C'est la catégorie de patients prioritaires car c'est une méthode qui limite fortement les effets secondaires.

Les étapes du traitement

De nombreux diagnostics sont établis avant d'accepter un patient en protonthérapie. Lorsque la demande est validée par un médecin, le dossier du patient est envoyé au centre Cyclhad.

1) La dosimétrie/planimétrie. C'est dans cette salle que les scientifiques fusionnent les examens et créent un plan de traitement en travaillant sur des données virtuelles des patients. Ils utilisent des schémas en trois dimensions afin de contrôler la dose qui doit être prodiguée aux patients et de régler la machine en fonction de la zone de frappe. De nombreuses vérifications sont faites avant d'engager la manipulation sur le patient, il faut s'assurer que les plans sont en adéquation avec la machine. 15 jours sont nécessaires entre la simulation et le début du traitement.

2) Le traitement. Pour traiter un patient, 25 à 30 séances sont nécessaires. Un rendez-vous est organisé une fois par semaine pour assurer un suivi. Les séances durent environ 20 minutes pour des adultes. Quant à la pédiatrie, une heure est nécessaire. Certains enfants ont besoin d'être anesthésiés, raison pour laquelle un box ambulatoire a été installé. Une salle de réveil et un espace famille ainsi qu'une zone de jeux ont été aménagés dans le centre.

Les manipulatrices doivent sortir de la salle lorsque les faisceaux sont projetés. Pendant ce temps, elles surveillent grâce aux caméras de surveillance et à la radio connectée à la salle pour pouvoir communiquer avec le patient. - CS

3) La manipulation. C'est la machine Protéus One qui traite les patients en envoyant des faisceaux de protons. Ce sont 20 à 30 secondes qui sont nécessaires par faisceau. Pour chaque séance, ce sont trois à quatre faisceaux qui sont administrés aux patients. Mais les procédures sont strictes et impliquent de s'arrêter à chaque action et d'observer l'évolution au fur et à mesure de la démarche.

Les manipulatrices sont en pleine simulation de traitement. Elles sont en train de programmer la machine et de discuter avec le patient. Un casque est créé pour chaque patient. - CS

La lutte contre le cancer en chiffres

Il existe 80 centres de protonthérapie dans le monde. Le centre Cyclhad de Caen est le 3e centre en France équipé pour un traitement par protonthérapie, contre 170 centres de radiothérapie présents en France. 345 patients pourront être traités par an à Cyclhad. Ce sont quotidiennement entre 210 et 230 patients qui sont soignés par traitement radiothérapie au centre François Baclesse de Caen.

