Caen. Tous les matins, remportez une traversée en tyrolienne sur Tendance Ouest

Avec le Hit de la Plage, entre 8h et 9h chaque matin dans L'heure d'été, Tendance Ouest vous offre votre traversée en tyrolienne au viaduc de la souleuvre. A partir d'une plateforme spécialement conçue, glissez le long d'un câble de 400 mètres.

Vous pouvez le faire seul, ou en tandem, à plus de 100 km/h. C'est en toute sécurité que vous découvrirez les joies du vide et de la vitesse et vous pourrez vous émerveiller devant les magnifiques décors que propose ce sublime site naturelle.

Rendez-vous dès Lundi sur Tendance Ouest !