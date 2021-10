Caen. Football (Ligue 1) : Nantes chipe Matt Miazga (Chelsea) à Caen !

Tout était pourtant entendu. Un prêt sans option d'achat d'une année entendu avec Chelsea, un joueur "heureux de pouvoir progresser en Ligue 1 après deux années en championnat nééerlandais" et patatra, un club concurrent qui sort du bois et l'affaire s'effondre. C'est ce qui est arrivé hier soir, sur les coups de 23h30 au Stade Malherbe de Caen.

La Pologne comme point commun

Alors que tout semblait conduire à une signature d'un contrat de prêt d'une année dès ce mardi matin 31 juillet 2018 au stade Michel d'Ornano pour le défenseur Américain Matt Miazga, la machine s'est enrayée en fin d'après midi hier, lundi 30 juillet 2018 quand Valdemar Kita a lui aussi pris contact avec l'international.

La carte maîtresse du président nantais ? La Pologne ! Lui, le Polonais a trouvé à qui parler puisque Miazga est lui-même Polonais d'origine. Rapidement, les deux hommes se sont entendus et le défenseur appartenant à Chelsea devrait rapidement endosser le maillot jaune et vert au lieu du "Rouge et bleu" initialement prévu.

Du côté du club caennais, le coup est rude car Matt Miazga faisait office de client idéal pour siéger au cœur de la défense centrale aux côtés d'Alexander Djiku cette saison. Restent encore valides, des pistes menant notamment à Lamine Koné (Sunderland) et à Nicolas Pallois (Nantes).

Les dirigeants normands vont désormais devoir trouver de nouvelles pistes et les matérialiser au plus vite, la saison pour rappel, débutant dans 13 jours, le dimanche 12 août 2018 au Paris SG (21 heures).