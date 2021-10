Léa Solex et Superpoze vainqueurs du Tremplin AOC Normandie

Léa Solex : Le projet musical Léa Solex est né en février 2010, cela faisait des années que je voulais composer mais je n’osais pas. Une nuit, une mélodie est entrée dans la guitare, c’était « Sailaway », puis les autres ont suivi dans la foulée. Je compose sur une guitare, un guitalélé et sur un Omnichord.

Superpoze : Derrière ses pads et son clavier, Superpoze forge doux accords et voix saccadées sur des beats et des basses originaux et efficaces. Seul ou en featuring, il façonne un hip-hop instrumental divergeant au service d'une musique saisissante aux influences aussi bien jazz qu'électroniques. C'est sur scène que le processus se réalise instinctivement, offrant une dimension nouvelle et délivrant à chaque morceau une version neuve.