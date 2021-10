Caen. Football : l'Américain Matt Miazga (Chelsea) en route pour Caen ?

Dans le flot ininterrompu de rumeurs en ces temps de mercato estival, celle concernant l'arrivée d'un défenseur central titulaire au Stade Malherbe de Caen en remplacement de Damien Da Silva a pris plusieurs identités, notamment celles de Bakary Koné, Papi Djilobodji, Nicolas Pallois ou encore Lamine Koné. Mais aucun de ces quatre défenseurs centraux ne viendra poser ses bagages en Normandie. Du moins pas immédiatement. L'élu des prochaines heures serait plutôt à chercher outre-Manche, à Chelsea, en la personne de Matt Miazga.

Jeune et solide défenseur central international Américain, Matt Miazga (23 ans) a laissé un souvenir il y a peu en France puisque c'est lui, le samedi 9 juin 2018, qui s'était télescopé avec Olivier Giroud lors du match de préparation à la Coupe du monde entre France et États-Unis, choc le laissant groggy et lui obligeant à la pose de 15 points de sutures à la tête.

Arrivé à Chelsea (Angleterre) en janvier 2016 en provenance de New York Red Bull (USA), le grand défenseur central (1m93) sort de deux saisons pleines avec Vitesse Arnhem (Pays-Bas) où il était prêté, jouant 55 matchs pour trois buts inscrits.

Prêt d'une saison à Caen

Selon nos informations, Chelsea et Caen seraient à cette heure (17 heures) dans l'ultime phase de négociation d'un prêt d'une saison de Matt Miazga avec participation du club normand au salaire, le joueur "étant très motivé pour venir à Caen" assurant qu'après deux saisons en Euredivisie (Championnat Néérlandais), arriver en Ligue 1 française serait une progression pour lui.

La signature de Miazga pourrait être officialisée par le Stade Malherbe de Caen dans les toutes prochaines heures.